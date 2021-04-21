توتنهام يواصل التألق بدون مورينيو.. وفيلا يخسر في غياب تريزيجيه

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انتهت أحداث مبارتي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، بين توتنهام هوتسبيرج وساوثامبتون في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور الـ 29 من الدوري، ومانشستر سيتي وأستون فيلا في لقاء الدور الـ 32 من الدوري.

حقق كريس باول المدير الفني الجديد لتوتنهام هوتسبيرج بديل مورينيو الفوز، في أول مباراة له مع الفريق أمام ساوثاميتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وشهد علي اللقاء بين الفريقن ملعب توتنهام هوتسبيرج.

سجل هدف توتنهام الأول في المباراة الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسجاء الهدف الثاني في الدقيقة 89، بأقدام الكوري الجنوبي سون هيونج مين، في حين سجل هدف ساوثامبتون في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بأقدام اللاعب داني إنجس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا:

شهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا علي العديد من الأحداث العنيفة، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح مانشستر سيتي في لقاء الجولة الـ 32 من إنطلاقة الدوري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب فيلا بارك، معقل فريق أستون فيلا.

خطف أصحاب الأرض أستون فيلا الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الأولي من المباراة، من خلال هجمة مرتدة سريعه من فيلا وصلت لأولي واتكينس في جهة اليسار، أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء إرتقي عليها جون مكجين برأسية قوية وأسكنها الشباك علي يمن حارس مان سيتي.

جاء الرد السريع من أبناء بيب جوارديولا في الدقيقة 22 من عمر المباراة، من خلال عرضية أرسلها بيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، وصلت لفيل فودن سددها بقوة علي يمين حارس فيلا، ليعد الفريق في المباراة بنتيجة التعادل.

سجل رودريجو فيرنانديز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء إرتقي عليها فيرنانديز برأسية وأسكنها الشباك علي يمين الحارس.