سموحة يسجل هدف ثاني قاتل في مرمى الأهلي «فيديو»

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سجل حسام حسن لاعب سموحة الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وخرج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي متاثرا بالإصابة ، ونزول ناصر ماهر لاعب وسط المارد الأحمر، وفضل الجهاز الفني للقلعة الحمراء عدم المغامرة بالمالي وتبديله في لحظة شكواه.

ودخل الأهلي الشوط الأول بحثا عن هدف الفوز بعد أن انتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي يستضيفها ملعب الأهلي WE السلام، سجل حليمو هدف الأمواج الزرقاء الأول، بينما سجل حسين الشحات هدف تعادل الفريق الأول.

سجل حسين الشحات لاعب الاهلي الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق عمرو السولية استغلها حسين الشحات بتحرك ذكي خلف مدافعي سموحة إنفرد على إثره بالمرمى ثم وضع الكرة بسهولة داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

وأحرز حليمو لاعب سموحة الهدف الأول في مرمى المارد الأحمر بعد مجهود فردي مميز من أحمد حمدي عبد القادر في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي من جهة اليمين أنهاه بتمريرة عرضية أرضية استقبلها محمود عبد الحليم بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وأنطلق مباراة الأهلي و سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف ملعب الأهلي WE السلام أحداث اللقاء بين الفريقين، وتبث شبكة قنوات ON TIME SPORT مواجهة المارد الأحمر والأمواج الزرقاء.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة سموحة: علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل- محمود كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أعلن عن القائمة التي تخوض مواجهة سموحة بالدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز. تضم قائمة الأحمر كل من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .

خط الدفاع : بدر بانون ، أحمد رمضان بيكهام ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، ايمن اشرف .

خط الوسط : ناصر ماهر ، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .

خط الهجوم : محمد شريف ، محمود كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن .