/628073/سموحه-يخطف-المباراة-من-الأهلي-في-وقت-قاتل

انتهت أحداث المباراة بين الأهلي وسموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح سموحة، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدور الحادي عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب السلام.

تقدم الفريق الضيف سموحه بنتيجة المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال تمريرات قصيرة بين أحمد حمدي عبد القادر ومحمود عبد الحليم علي حدود منطقة جزاء الأهلي، ومراوغه في النهاية من عبد القادر من الجانب الأيسر لعمرو السولية، ويمررها بعرضية لعبد الحليم ويسكنها الشباك.

جاء النادي الأهلي بالرد علي هدف الفريق الضيف في الدقيقة 33 من عمر المباراة بأقدام حسين الشحات، من خلال تمريرة طولية من عمرو السولية لحسين الشحات خلف مدافعي سموحة وينفرد علي المرمي ويسددها بكل هدوء فوق الحارس ويسكنها الشباك.

الهدف القاتل للمباراة:

خطف سموحه الهدف الثاني في المباراة والهدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، بعد تقدم من محمد الشناوي إلي منتصف الملعب وإرسال تمريرة طولية، ولكن دفاع سموحة يرسل كرة طولية علي منتصف الملعب تصل لحسام حسن ويهرب من دفاع الأهلي، ويسدد كرة طويلة من منتصف الملعب علي مرمي الأهلي الفارغ ويسكنها الشباك.

بطاقات لاعبي الفريقين في المباراة:

تلقي لاعب النادي الاهلي أيمن أشرف علي بطاقة صفراء في الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعد التدخل القوي علي لاعب سموحه، في محاولة الوصول للكرة علي الجانب الأيسر للملعب.

تلقي لاعبي نادي سموحه علي ثلاث بطاقات صفراء في المباراة بسبب الشد من فريق سموحه، وفي الدقيقة 73 تلقي حسام حسن البطاقة الصفراء الأولي في صفوف سموحة، وتلقي اطهر الطاهر في الدقيقة 77 علي بطاقة صفراء، والهاني سليمان يتلقي بطاقة صفراء في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

تبديلات النادي الأهلي في المباراة:

أجري بيتسو موسيماني التبديل الأول في صفوف الفريق في الدقيقة 51، بخروج طاهر محمد طاهر ودخول محمود كهربا، وجاء بالتبديل الثاني في الدقيقة 56 بخروج أليو ديانج ودخول ناصر ماهر، وأجري ثلاث تبديلات دفعه واحده في الدقيقة 67، بخروج أيمن أشرف ودخول أحمد نبيل كوكا، ودخول والتر بواليا وخروج محمد شريف، ودخول وليد سليمان وخروج حسين الشحات.