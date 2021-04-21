/628074/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الإنتاج-الحربي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل. خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام اشرف وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

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