جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، خالص التعازى لأسرة وعائلة الشاب أبانوب رضا سيف، الضحية الرابعة من ضحايا حادث انفجار أنبوب الغاز بالسكن التابع لدير الأمير تادرس الشطبى، والذى انتقل اليوم الأربعاء، إثر إصابته بحادث انفجار أنبوبة غاز بالشقة التى يسكن بها بالقاهرة مع زملائه المنتقلين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الشاب الرابع فى حريق دير الأمير تادرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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