بخطأ ساذج من الشناوي والمدافعين .. سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة بهدف قاتل

بخطأ ساذج من الشناوي والمدافعين .. سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي في السلام في الدوري المصري.

سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32.

وبذلك يتجمد رصيد الاهلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز الثاني بعدما خاض 13 مباراة، فيما يرتقع رصيد سموحة إلى 27 نقطة جمعهم من 18 نقطة. الشوط الأول الشوط الأول بداية حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بشكل مبكر باحثاً عن هدف مبكر، ولاحت له أكثر من فرصة خطرة، وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة الأولى. واصل الأهلي الضغط على سموحة لكن عدم "نهاية الهجمة" بشكل جيد حال دون تسجيل أهداف، وتعرض أفشة لإصابة بسيطة تلقى العلاج وواصل اللعب. تدريجياً بدأ أداء سموحة ينشط ومن أول هجمة حقيقة نجح الفريق السكندري في تسجيل هدف مبكر عن طريق محمد حليمو في الدقيقة 11. وجاء هدف سموحة بعدما راوغ أحمد عبد القادر "حمدي" دفاع الأهلي ومرر كرة إلى حليمو الذي أودعها في شباك الشناوي. بعد الهدف نشط أداء الأهلي وحاول تسجيل هدف ولاحت عدة فرص لمحمد شريف وأفشة، ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل في 32. وضغط الاهلي بعد الهدف ولم يتراجع أداء سموحة وطالب لاعبيه بضربة جزاء بعد سقوط عبد الكريم الوادي في منطقة جزاء الأهلي لكن محمد الصباحي رفض الأمتثال لطلب لاعبي سموحة. واستمر النشاط من جانب الفريقين خاصة من الاهلي إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.الشوط الثاني بدأ الاهلي الشوط الثاني بشكل هجومي كما كانت بداية الشوط الأول، وضغط المارد الأحمر بقوة وأهدر لاعبيه عدة فرص للتسجيل عن طريق حسين الشحات وأفشة. كما واصلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة لسموحة وأنقذ محمد الشناوي فريقه من فرصة استقبال هدف مُحقق وشارك كهربا بدلاً من طاهر محمد طاهر. وشارك ناصر ماهر في الدقيقة بدلاً من آليو ديانج الذي غادر أرض الملعب للأصابة. وأجرى بيتسو موسيماني 3 تغييرات دفعة واحدة حيف دفع، بكل من أحمد نبيل كوكا ووليد سليمان وبواليا بدلاً من أيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد شريف. وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة وبينما أهدر الاهلي عدة فرص للتسجيل سجل حسام حسن هدف قاتل لسموحة في الدقيقة الأخيرة بعدما استغل أندفاع الاهلي للأمام وخروج الشناوي من مرماه وسجل هدفا ينتهي بعدها اللقاء بفوز سموحة بهدفين لهدف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخطأ ساذج من الشناوي والمدافعين .. سموحة يُسقط الأهلي فى اللحظات الأخيرة بهدف قاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.