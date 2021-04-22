وزير الخارجية يطلع رئيس النيجر على مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من قبل رئيس الجمهورية إلى رئيس النيجر، حيث تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وهو ما يأتي في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر الشقيق في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.