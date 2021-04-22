شاهد جدول ترتيب الدوري المصري عقب هزيمة الأهلي أمام سموحة

متغيرات كثيرة شهدها جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب هزيمة فريق الأهلي أمام سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الأهلي والسلام ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز. سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام سموحة بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلي والسلام في الدوري المصري. سجل هدفي سموحة محمد حليمو في الدقيقة 11 وحسام حسن في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 32. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز يتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتى الأهلي فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة وفى المركز الثالث فريق المصري برصيد 29 نقطة فى المركز الرابع الاتحاد السكندرى برصيد 28 نقطة. ترتيب الدوري المصري

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