/628076/ثقة--الشناوى-العمياء-تعوق-تقدم-الأهلى-أمام-سموحة
حقق سموحة فوز قاتل على النادى الأهلى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى ، ليضع حسام حسن بصمته في المباراة الأخيرة له مع فريقه ، وتنتهى المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للمارد الأحمر احرزه حسين الشحات بعد فترة غياب من عدم التسجيل .
أثارالشناوى غضب جماهير النادى الأهلى على وسائل التواصل الإجتماعى ، واحتل هاشتاج الثقة العمياء تعوق تقدم الأهلى السوشيال ميديا ، وذلك حيث يرى جمهور المار الأحمر أن الهدف الثانى لذي تسبب في تقدم سموحة بسبب خطأ من حارس مرمى الأحمر وثقته بأن الكرة بعيدة ، والأستهانه بها وعدم الجرى عليها ، مما تسبب في تأخر فريقه .
يردد البعض الأخر أن محمد الشناوى مرهق بسبب العودة حديثا من الإصابة بفيروس كورونا ، وان الخطأ من جانب المدير الفنى للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى ، بسبب اللعب بمحمد الشناوى ، ويروا ان الأحق بلعب المباراة على لطفي الحارس الثانى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، وذلك بسبب تألق لطفي في المباراة الأخيره " القمة " بين الأهلى والزمالك وتصديه لركلة جزاء لعبها محمود علاء لاعب القلعة البيضاء .
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تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحه
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري
وتضم قائمة النادي الأهلي كل من :
حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .
الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف .
خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .
الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف
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