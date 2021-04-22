اللي مالوش كبير الحلقة 9..ياسمين عبد العزيز تقع في دائرة الخطر

/628077/اللي-مالوش-كبير-الحلقة-9ياسمين-عبد-العزيز-تقع-في-دائرة-الخطر

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 تبدأ بزيارة الخديوي- أحمد العوضي – لرفعت الذهبي وتهديده له قبل دخوله في شباك الخديدوي الذي لن يرحم، إلا أن رفعت أشعل شرارته وأعلن الحرب عليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 التي شهدت العديد من الأحداث النارية بين غزل وعابد تيمور الذي ثار على عائلة زوجته.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9

ينقض عابد تيمور على عائلة غزل ليثور عليهما جميعًا، ويبدأ في تهديداته ووعيده بطردهم من منازلهم وأعمالهم إذا لن تتراجع غزل- ياسمين عبد العزيز- عن ما تفعله وتعود له قبل 24 ساعة، ومن هنا ترتبك الأسرة من كلماته التي وقعت عليهم كالصاعقة.

تبدأ المؤامرات والخطط بين عائلة غزل كي يقنعوها بالرجوع إلى عابد تيمور كي ينقذوا أرواحهم من الفقر، ويهاتفوها أثناء تواجد نادين صديقتها معها بنغمة جديدة عليهما ليترجوها للرجوع له قبل طردهم في الشارع.

يتقن والدها دوره جيدًا في التمثيل وجميع أفراد أسرتها من كبيرها لصغيرها لتفر دموع غزل أثناء مكالمتها معهما، محاولة التوصل لحل كي لن تضر عائلتها على الإطلاق.

مواجهة بين أحمد العوضي ودينا فؤاد

تواجه قدرية التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الخديوي بعدما علمت بتواجد غزل في مزرعة الخديوي، حيث أكدت لها زغروطة أن زوجها مشغول بسيدة أخرى، الأمر الذي يجعلها تغلي وتنفجر في أحمد العوضي، ليصل والدها ويعاتبه إلا أنه يخبره بحقيقة زوجته وأعمالها.

ياسمين عبد العزيز تضعف أمام عائلتها

ضعفت غزل بعد مكالمة عائلتها، لتدخل في نوبة هيستيرية من البكاء، وسرعان ما تجد الخديوي أمامها لتروي له القصة كاملة، إلا أنه يؤكد لها حمايته لعائلتها ولكنها تصر على عودتها لعابد قبل طرده لعائلتها.

تنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 9 بوصول قدرية إلى المزرعة لتقطع حديث غزل والخديوي قبل اعترافه بحبه لها، ومن ثم تشتعل الأحداث النارية بإطلاق النيران على المزرعة.