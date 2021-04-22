/628078/أول-رد-من-موسيماني-على-خطأ-الشناوي-القاتل-في-مباراة-سموحة

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن محمد الشناوي هو حارس الفريق الأساسي، وهو جاهز للمباريات لكنه لم يكن موفقا في لقاء اليوم.

و قال بيتسو موسيماني: " محمد الشناوي لم يكن لديه طاقة كافية للرجوع من أجل إنقاذ الكرة، لكنني سألت الحارس قبل المباراة هل تستطيع أن تخوض اللقاء".

وتابع موسيماني: " الشناوي أبلغني أنه جاهز تماما للمباريات، ولكني لن ألومه في مباراة سموحة، الشناوي هو حارسنا الأساسي وهو الحارس الأساسي للفريق".

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة سموحة: علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل- محمود كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.