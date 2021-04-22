/628079/خالد-عبد-المولى-يتقدم-بطلب-إحاطة-لعدم-وجود-استراتيجيه-واضحة-لنظام-الثانويه-العامه-والتابلت

تقدم النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب ،يطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ،لتوجيه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن الضبابية وعدم وجود استراتيجيه واضحة ،والتناقض الغريب في تصريحات وزير التربيه والتعليم حول امتحانات الثانويه العامه ونظام التابلت.

خالد عبد المولى: الوضع في وزارة التربية والتعليم غير مبشر

واكد النائب خالد عبد المولى ،في طلب إلاحاطة أن الوضع في وزاره التربيه والتعليم غير مبشر في ظل وجود عجز صارخ في إعداد المعلمين ومسابقة ال 36الف معلم التي لم تقوم الوزاره برد صريح علي مصير هؤلاء المعلمين حتي الآن في ظل الإعداد المتزايدة من موظفين التربيه والتعليم الموجودين بدوان عام الوزاره حيث تصل رواتبهم السنويه الي 200مليون جنيه ومن ناحيه أخري نبحث عن توفير درجة ماليه ل36 ألف معلم في ظل وجود عجز صارخ في إعداد المعلمين فى معظم مدارس مصر .

جدير بالزكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، قد وجه عتابا لأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لرفضهم مشروع قانون التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة:” أقدم عتاب رقيق للجنة التعليم التي كتبت هذا الرأي بلا مناقشة معنا وخاصة أنه أُرسل للإعلام في وقت حرج جدًا".

التعديلات التى رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ

وتقضي التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم بالشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى:”نحن صامتون على شئ نتيجته إننا نعطي شهادة لا معنى لها مثل رخصة القيادة بالضبط كأننا نعطيهم رخصة قيادة وهم لا يستطيعون القيادة".