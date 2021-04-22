موسيماني: الأهلي يجب أن يتقبل الهزيمة

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، بعد مباراة الفريق اليوم أمام سموحه في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الدوري الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

قال: " كان هناك العديد من الأخطاء الفردية في المباراة، من قبل العديد من لاعبي الفريق، ولكن لايمكن توجيه ذلك لأحد محدد في الفريق، لأن الفريق كله أخطأ في العديد من الكرات في المباراة".

وأضاف: " محمد مجدي أفشة غير مركز اليوم في المباراة، وكان ممكن ان يخلص المباراة في الهجمة التي انفرد بها علي المهدي في اول المباراة".

سموحه فريق كبير

وزاد: " فريق سموحه فريق كبير وقوي، وظهر ذلك في المباراة، ولكنهم ]لعبون علي المرتدات في هجماتهم، ولكن في النهاية الجميع أخطئ في المباراة".

وأردف: " الجميع أخطئ اليوم في المباراة ولكن خطأ الشناوي اليوم هو من أهدر المباراة، من الفريق في أخر اللقاء".

الشناوي هو السبب

وأضاف: " الشناوي كان تعبان اليوم وظهر ذلك، عندما تأخر في الرجوع لمرماه، في الكرة الأخيرة، وقبل المباراة سئلته وأكد أنه مستعد بشكل كامل للمباراة".

وزاد: " الشناوي اخطئ اليوم والجميع يخطئ، ولكن ذلك لن يغير موقفه بالنسبة لي،فإنه الحارس الأول للفريق وسيظل الحارس الأول".

وأختتم: " المباراة انتهت، وليس هناك أي جديد، وعلينا التقبل بالهزيمة، وعلينا نسيانها والتركيز في المباريات القادمة، فلدينا مباريات قوية في الفترة القادمة ومازال الدوري أمامه الكثير".

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 9 إنتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة وحيده، سجل من خلالها 26 هدف، في حين تلقت شباكة 8 أهداف.

يحتل فريق سموحه المركز الخامس في الدوري برصيد 27 نقطة، من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها 5 إنتصارات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في مباراة وحيده، سجل من خلالها 26 هدف في حين تلقت شباكة 18 هدف.