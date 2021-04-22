مسلسل ضد الكسر الحلقة 9..كريم يتهم نيللي كريم بالخيانة ويقرر الانفصال عنها

/628081/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-9كريم-يتهم-نيللي-كريم-بالخيانة-ويقرر-الانفصال-عنها

مسلسل ضد الكسر الحلقة 9، شهدت الحلقة مواقف كثيرة ومؤثرة تمتزج بين الخيانة والكدب والهروب من المواجهة حالة من الغموض والأسرار مخبأة وراء كل شخصية من شخصيات المسلسل لينتظر كل منهم مصيره من هذا الخفاء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، بعدما اشتعلت الأحداث جراء استيقاظ سلمى من الغيبوبة.

ذهب كريم كعادته لمايا ليلقي عليها همومه، فتتسائل عن اعتراف سلمى على من هاجمها فيخبربها بأن حرامي قام بمهاجمتها، فتتهم مايا سلمى بعلاقتها بأحد الأشخاص ليؤكد كريم حديثها بما قالته الشرطة عن تواجد رجل غريب في غرفة نوم سلمى، وعندما واجهتها قالت لي بأنه أتى في مشكلة تخص ملك، فلم يصدقها، ثم بدات مايا في مواجهة كريم بعدم حبه لها وعدم احترامها وان علاقتهم ليس لها قيمة، ثم تقرر الانفصال عنه.

سلمى تحكي قصة خداعها لمصطفى بسبب ملك

يعود كريم إلى البيت ليجد مواجهة أخرى ولكن من قبل سلمى تخبره عن تغيره معاها وتجاهله لحديثها، فيبرر لها بأنه الأمر يعود لمعرفتها بصلاح ووجوده في منزله دون علمه فتبدأ سلمى تقص على كريم سبب تواجد صلاح في المنزل في يوم الحادث وتستحضر مشهد من الماضي أثناء ذهابها مع ملك للطبيب لتسقط ابنها، وسرعان ما ينتقل المشهد إلى منزل والدة سلمى ومصطفى جالس في الصالة يتقدم لخطبة ملك، بينما ملك وسلمى في المطبخ يتحدثان عن اخبار الطبيب لها بوجود خطر على تنزيل الطفل، فتخبرها ملك بعد حبها لمصطفى فتجبرها سلمى على الموافقة عليه كي تخفي فضيحتها.

كريم ينفصل عن سلمى

تستكمل سلمى حديثها مع كريم بأن صلاح لم يأتي سوى لأخذ بعض المال، فيعترف لها كريم بأن ما حدث لن يتسطيع تخطيه، وأنه أصبح حاجز بينهم وبين علاقتهم، وانه يشعر انها شخص أخر لن تكتمل علاقتهم معًا بهذا الشكل، تحاول سلمى مع كريم لاعطائها فرصة أخرى ولكن كريم يرفض ويتركها ويذهب مبررًا بأنه يجب أن ياخد فرصة ليفكر بماذا سيحدث وهي أيضًا كذلك.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة التاسعة بذهاب ليلي لسلمى واخبارها بأن أحد شاهد سرها التي تحاول إخفائه.