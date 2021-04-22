/628082/أول-هزيمة-و-فقد-الصدارة-5-خسائر-تكبدها-الأهلي-بعد-هزيمة-سموحة

خسر الأهلي أمام سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المارد الأحمر، تكبد الفريق العديد من الخسائر بعد تلقى الهزيمة من الأمواج الزرقاء في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز، يستعرضها موقع دوت الخليج كالتالي:

فقد صدارة الدوري العام

فقد الأهلي فرصة المنافسة على الدوري الممتاز، في المباراة التي كان يسعى رفاق موسيماني بإحتلال الصدارة، حيث توقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة 30 في الجدول خلف نادي الزمالك متصدر الترتيب بـ 33 نقطة.

غضب جماهيري بسبب الشناوي و على لطفي

أثارت لقطة الهدف الثاني في مرمى النادي الأهلي غضب الجمهور الأهلاوي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنتقد البعض إصرار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إشراك على الشناوي بديلا لعلى لطفي، الذي قدم أداء متميز خلال مباراة الزمالك في المباراة التي أنتهت بفوز الأحمر على الابيض بثنائية مقابل هدف واحد.

الخسارة بعد مباراة القمة

تلقى الأهلي أول خسارة له بعد مباراة القمة منذ وقت طويل، حيث خسر الفريق الأحمر أمام سموحة بثنائية مقابل هدف بعد مباراة الزمالك التي حقق فيها القلعة الحمراء الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

إصابة أيمن أشرف وأليو ديانج

خسر الأهلي لجهور الثنائي أليو ديانج وأيمن أشرف لاعبا الفريق للإصابة، بعد أن أشتكى الثنائي من خلال أحداث المباراة ليقرر الجهاز الفني للمارد الأحمر خروج اللاعبان وعدم المجازفة بهم.

أول هزيمة في الدوري

تلقى النادي الأهلي أول هزيمة في الدوري الممتاز أمام سموحة بعد خسارة الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام، في لقاء شهد خطأ كبير من محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر في الهدف الثاني الذي سجلة حسام حسن.

ودخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.