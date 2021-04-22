معركة نسل الأغراب الحلقة 9 حديث السوشيال ميديا

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تصدر مشهد الخناقة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية، الذي شهد حرب نارية بين الفنان أحمد السقا الذي يجسد شخصية عساف الغريب، وأمير كرارة الذي يجسد شخصية غفران الغريب لتشتعل الأحداث بينهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشهد الخناقة الذي دار بين أحمد السقا وأمير كرارة خلال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9، بعدما أشاد به العديد من رواد مواقع التواصل الاجتكماعي المختلفة.

مشهد الخناقة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9

هجم غفران الغريب على عساف الغريب لتبدأ المعركة الدامية، والتي انتهت بمقتل وإصابه عدد من رجالهم ولكن مالم يتوقعه غفران أن الرصاص سيصيب ابنه سليم في ذراعه وهو الأمر الذي جعله يتراجع على الفور ويأمر رجاله بالانسحاب من هذه المعركة.

أبدى الجمهور إعجابه الشديد بمشهد الخناقة الذي تم تنفيذه على أكمل وجه، لافتين إلى دور المخرج محمد سامي بعدما برع في مسلسل نسل الأغراب عن طريق تجسيد العديد من المشاهد النارية.

مشهد الخناقة تريند على السوشيال ميديا

غرد أحد المتابعين عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بخوص مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 ومشهد الخناقة، قائلًا: " طب لما لسه في الحلقه ال٩ والحلقه بالجمال ده اومال اخر حلقات هتبقي ازاي؟؟..#محمد_سامي خرج احلي ما عنده النهارده".

وأكد أحد المشاهدون، أن مسلسل نسل الأغراب يتربع ضمن أفضل مسلسلات رمضان لعام 2021، قائلًا: "مي عمر نجمة متألقة و محمد سامي عامل ملحمة ، انا شايف نسل الاغراب تقريبا من أفضل المسلسلات في التاريخ".

وعلق آخر على المسلسل، قائلًا: "حلو جداً و المسلسلات الصعيدية عندها نكهة خاصة شكراً أستاذ محمد سامي على هالعمل الرائع".

وكتب متابع: "مشهد الخناقة كان ابداع كبير جدا من البرنس الا ستاذ بكل معاني الكلمة احمد السقا ومن باشا الدراما امير كرارة مشهد خناقة رهيب العتاب والغضب والانتقام المكبوت داخل الشخصيتين عساف وغفران قدموهلنا احمد السقا واميركرارة بابداع شديد والتصوير والاخراج عبقري من الرائع محمد سامي".