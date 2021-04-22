/628084/النقل تخاطب-الطرق-والكباري بشأن-طلب-النائبة-آية-مدني-بشق-طريق-نجع-حمادي

ردت وزارة النقل على الطلب المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن شق طريق نجع حمادي الوادي الجديد والذي يمر بطريق أبوطرطور إلى النقب.

إستجابة سريعة لطلب النائبة وأكدت الوزارة أنه تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسرعة الدراسة والإفادة بما جاء بطلب النائبة، لعرضه على الوزير. وكان أهالي نجع حمادي والوادي الجديد قد تواصلوا مع النائبة آية مدني، لتزكية طلبهم بشأن شق طريق نجع حمادي الوادي الجديد الذي يمر بطريق أبو طرطور إلى النقب والداخلة، حيث أنها أقصر الطرق إلى الداخلة والتي تخدم معظم ساكني وادي النيل والوادي الجديد وتبلغ حوالي 140 كيلومتر، وقام بإعداد الدراسة المواطن محمد زين من سكان نجع حمادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «النقل» تخاطب «الطرق والكباري» بشأن طلب النائبة آية مدني بشق طريق نجع حمادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.