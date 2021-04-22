/628085/أول-تصريح-من-المدير-الفنى-لسموحة-بعد-الفوزعلى-الأهلى
حقق نادى سموحة تفوق قاتل على النادى الأهلى اليوم الأربعاء بهدف غير متوقع في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثانى على استاد السلام ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز ، وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للمارد الأحمر أحرزه حسين الشحات .
صرح احمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة بعد انتهاء المباراة بقليل قائلا : "بالطبع سعداء بالفوزعلى ثالث العالم ، والأهلى نادى كبير وبالتالى لابد ان يكون هناك تحفظ في الدفاع من فريقنا ، و اللعب على المرتدات".
أكمل احمد سامى حديثه قائلا : " أضعنا مباريات كثيرة بسبب سوء تصرف من اللعيبه ، ولكن ربنا كافئنا بالفوزعلى فريق كبيرمثل النادى الأهلى ، مما يضيف ثقة كبيرة للعيبة الفريق ".
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحه
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف.
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري
وتضم قائمة النادي الأهلي كل من :
حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .
الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف .
خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .
الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف
الجدير بالذكر أن سموحة حقق فوز قاتل اليوم على النادى الأهلى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى ، ليضع حسام حسن بصمته في المباراة الأخيرة له مع فريقه ، وتنتهى المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد للمارد الأحمر احرزه حسين الشحات بعد فترة غياب من عدم التسجيل .
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