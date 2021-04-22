الاختيار 2 .. من هو الإرهابى أحمد عزت ممول عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك؟

جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة ظهر الإرهابى أحمد عزت، ممول عملية الاغتيال، وهو ما سنسرد تفاصيل انضمامه لـ الجماعة الإرهابيةفى السطور التالية:

كان أحمد عزت شعبان يسكن فى مدينة الرحاب، وينتمى لأسرة ثرية تعمل فى مجال المقاولات، وتمتلك سلسلة من التوكيلات التجارية، كان متفوقًا فى دراسته، وكان يرغب فى الالتحاق بـ كلية الألسن، لكن والده أقنعه بالالتحاق بكلية التجارة الخارجية، لمساعدته فى إدارة مشروعاته.

تزوج أحمد عزت عام 2005 من إحدى قريباته، وأنجب منها طفلتين، وقد حدثت نقطة التحول فى حياته عندما أقنعه أحد أصدقائه بحضور درس دينى فى منطقة المطرية، فتعرف خلاله على الإرهابى طارق وعدد آخر من أعضاء تنظيم الإخوان، حيث قاموا بتجنيده، وعرضوا عليه المشاركة فى خطة اغتيال المقدم محمد مبروك، فوافق على الفور.

مسلسل الاختيار 2

وقد عُهد إليه أكثر من مرة بشراء الأسلحة وتوصيلها إلى العناصر التكفيرية فى عدد من مناطق القاهرة، وتخزين بعضها فى فيلا الرحاب، وقد نجح فى كل ذلك نجاحًا كبيرا واكتسب ثقة قادته.

وكان أحمد عزت يمتلك فيلا أخرى فى التجمع الخامس، استخدمها أيضًا لمصلحة التنظيم وتخزين الأسلحة فيها.

وخلال اعتصام رابعة المسلح، كان عزت يتردد فى أوقات سابقة عليه، وقد وفَّر للمعتصمين مبالغ كبيرة لشراء الخيام والطعام، وبعد فض الاعتصام اتجه إلى منتجع مارينا فى الساحل الشمالى للاختفاء عن أعين رجال الأمن لبعض الوقت.

ثم تم رصده من قبل الجهات الأمنية، وعندما شعر بقدوم الشرطة اعتلى السطح، وظل يطلق الرصاص من أسلحة آلية، مما أدى إلى إصابة ضابط بالأمن المركزى، وشرطيين بطلقات نارية، وبعد تبادل إطلاق النار معه بمدينة الرحاب بالقاهرة لأكثر من ‏6‏ ساعات‏، تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه.

وبمداهمة الفيلا عثر بداخلها على 5 بنادق آلية، و1500 طلقة، و5 قنابل يدوية، واثنتين بالريموت، و30 مفجرا، و4 هواتف محمولة معدة للانفجار، و50 كيلو TNT.