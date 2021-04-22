الأسبوع المقبل.. إلقاء بيان وزراء المالية والنقل والتخطيط أمام النواب

وتشهد جلسة الأحد إلقاء البيان المالى الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022 وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2021 / 2022.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 23/12/2020 و 24/12/2020.
وينظر المجلس يوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشهد جلسة المجلس يوم الثلاثاء، إلقاء بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية وتقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى.
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