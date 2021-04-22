/628086/ملخص-مباريات-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-يعود-بقوة

شهد اليوم علي العديد من المباريات في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون مباراة ريال مدريد وقادش، وفي نفس الدور مباراة ليفانتي وإشبيلية، ومباراة أوساسونو وفالينسيا، ومباراة ريال بيتيس وأتليتيكو بيلباو، ومباراة ديبورتيفو ألافيس وفياريال، ومباراة إلتشي وبلد الوليد.

نتيجة مباراة ريال مدريد وقادش

حقق ريال مدريد الفوز علي قادش بثلاثية نظيفة دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الـ 31 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة كريم بنزيما في الدقيقة 30 من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 33 بقدام ألفارو أودريوزولا، وسجل الهدف الثالث في المباراة والثاني له الفرنسي المتألق كريم بنزيما في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ليفانتي وإشبيلية

حقق فريق إشبيلية الفوز اليوم أمام فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف دون رد، سجل الهدف الوحيد في المباراة العربي المتألق يوسف النصيري في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وشهد علي اللقاء ملعب سيونات دي فالينسيا.

نتيجة مباراة أوساسونا وفالينسيا

حقق فريق أوساسونا الفوز علي فالينسيا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في الدور الواحد والثلاثون، سجل الهدف الأول لفريق أوساسونا في المباراة خافي مارتينيز، وسجل الهدف الثاني للفريق جوناثان كاييري، وسجل الهدف الثالث روبيرتو توريس من ضربة جزاء، في حين سجل هدف فالينسيا الوحيد في المباراة كيفين جاميرو.

نتيجة مباراة ريال بيتيس وأتليتيكو بيلباو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة ريال بيتيس وأتليتيكو بيلباو، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بينتو فيامارين، وشهد علي اللقاء طرد نبيل فقير في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ألافيس وفياريال

حقق فريق دوبيرتيفو ألافيس الفوز علي فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل الهدف الأول لألافيس خوسية لويز، وسجل الهدف الثاني للفريق إدغلرد مينديز، في حين سجل هدف فياريال الوحيد في المباراة باكو ألكسير.

نتيجة مباراة إلتشي وبلد الوليد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، بين الفريقين إلتشي وبلد الوليد، سجل هدف إلتشي فيديل شافيز، وسجل الهدف الوحيد لفريق بلد الوليد لوكاس أولازا.