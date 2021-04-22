/628087/صحيفة-التايمز-عواقب-بطولة-دوري-السوبر-الأوروبي-لم-تنتهي-بعد

انتهت أحداث الدوري السوبر الأوروبي والتي لم تطل علي الساحة الرياضية، بعد إعلان الأندية الإنجليزية المشاركة في البطولة بالإنسحاب، بعد تحرك الاتحاد الاوروبي والدولي وإتخاذ القرارات الصارمة علي المشاركين في البطولة.

اكدت صحيفة التايمز البريطانية اليوم في تقرير، يشير إلي أن عواقب قرار البطولة لم ينتهي بعد، والذي جاء بناء علي مجموعة من رؤساء نوادي كبيرة في قارة أوروبا، بشكيل بطولة خارج قواعد الاتحاد الاوروبي والدولي.

الفرق المشاركة في البطولة:

تضم مؤسسي بطولة الدوري السوبر الأوروبي كلا من يوفينتوس وميلان وإنتر من الدوري الإيطالي، ومن الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد، ومن الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبيرج وآرسنال وليفربول تشلسي.

ذكرت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها أن رابطة البريميرليج والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يوقعان عقوبات على الأندية الستة التي اشتركت في فكرة دوري السوبر الأوروبي، وبدلا من ذلك سيتم توجيه العقوبات ضد الأفراد الذين قادوا تلك الأندية للمشاركة في المسابقة.

وذكر التقرير أن خلال اجتماع رابطة البريميرليج يوم الثلاثاء الماضي قال بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون إن دانييل ليفي رئيس توتنهام هوتسبيرج أخبره بصدمته من رد الفعل المعارض لفكرة دوري السوبر الأوروبي.