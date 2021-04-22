ضل راجل الحلقة 10..  نور اللبنانية تستئصل الرحم

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مسلسل ضل راجل الحلقة 10 استهلت الأحداث بذهاب جلال -ياسر جلال- إلى بيت غادة صديقة شهد وسألها عن السبب في حادث ابنته فأنكرت أنها تعرف شهد وكادت أن تطلب له الشرطة، حتى تدخل هيثم وطلب منه أن يذهب معه يحتسوا مشروبًا سويًا ويخبره بالأمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 10 من مسلسل ضل راجل، التي شهدت خروج شهد من المشفى، فضلًا عن محاولات جلال للوصول إلى مرتكبي حادث ابنته.

محمد يسري يبعد أنظار ياسر جلال عنه

جلس هيثم وخالد وجلال بمقهى سويًا، وألف هيثم قصة عليهم بشأن فاعل حادث ابنته، وأخبرهم أنه يدعى عادل وليس لهم شأن بهذا الموضوع وأن من فعل ذلك هو صديق شهد الذي ضمته إلى شلتهم مؤخرًا ثم فر هاربًا بعد فعلته ولا يعرفون له اسمًا، وصدق جلال وخالد تلك القصة.

نور اللبنانية تستئصل الرحم

عادت الطبيبة ملك -نور اللبنانية- إلى بيتها، ووجدت طليقها شريف بانتظارها، وأخبرها أنه ضحى بشغله وترقيته لأجل أن تكون بجانب شغلها، فطلبت منها عمتها أنت تسمع إليه وتعطيه فرصه فغضبت عليها ملك وروت لها ما فعله بها ونتيجة ضربه لها الذي أدى إلى إجهاضها ونزع واستئصال الرحم فاحتضنتها عمتها باكية.

محمود عبد المغني يتذكر زوجته

تذكر الضابط يوسف -محمود عبد المغني- ماضيه مع زوجته وهي حامل عندما نظر إلى صورتها أثناء جلوسه مع والده.

خروج رنا رئيس من المشفى

خرجت شهد -رنا رئيس- من المشفى وعادت إلى بيتها واستقبلها أهل الحارة بالترحاب، بينما استقبلتها والدتها هدى -نيرمين الفقي- بلومها على فعلتها، فطلب منها والدها أن تدخل إلى غرفتها.

جلس المعلم زغلول مع سعيد ونصحه بأن يتوقف عن التفكير في شهد، وعرض عليه عمل سيجعله يأخذ طاره من شهد وجلال والدها.

خالد يُنصح بإجهاض ابنته

نصح خالد جلال صديقه بأن يجري عملية إجهاض لشهد حتى لا تهدر سمعتها في الأرض، ووافقه خاله الرأي.

والدة مروة أنور ينتابها الشكوك حول علاقة ابنتها بحازم

أمسكت والدة نادين -مروة أنور- بها عندما كانت تتحدث مع صديقها حازم على الهاتف وأخذت تلومها على مقابلتها له ببيته، وطمئنتها أنها لم ترتكب أية خطأ معه.

ياسر جلال يضرب رنا رئيس ويدفع نيرمين الفقي

دخل جلال غرفة ابنته شهد وسألها عن الشاب التي دخلت معه في علاقة، ولكنها رفضت الاعتراف بهويته وحذرته بأنهم لن يتركوهم على قيد الحياة إذا اعترفت عليه، فعنفها وهددها بالقتل إن لم تنطق باسمه فدخلت عليهم هدى وبدأت تتوسل له بتركها فدفعها حتى سقطت من على الكرسي المتحرك الخاص بها.

مدير المشفى يساوم نور اللبنانية

أخبر مدير المشفى الطبيبة ملك أنها محولة إلى التحقيق بسببة تسليمها إقرار حالة شهد دون أن ترجع له ويُختم بختم المشفى، ثم ساومها بأن تعطيه فرصة للتقرب منها مقابل منع التحقيق، فرفض بشدة وأصرت على إجراء هذا التحقيق.

اتجه جلال إلى المدرسة ليجدد إجازته وعند خروجه من الباب وجد شاب يصفع مهجة إحدى طالباته على وجهها ويهددها بصور لها ونشرها بين زملائها وعلى مواقع التواصل مقابل أن تذهب معه إلى بيته، فأسرع جلال وراءه بعد أن فر هاربًا.