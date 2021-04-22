القاهرة كابول الحلقة 9..حنان مطاوع تكتشف زواج خطيبها بأخرى 

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مسلسل القاهرة كابول الحلقة 9، بدأت الحلقة بجلوس رمزي مع ابنه عبدالله يتحدث معه عن جده وكيف جاهد في تربيتهم ليصبح منهم المهندس والطبيب، يسأله مصطفى عن عمل والده فيجببة بأنه كان بعمل رئيس تحرير في أكبر جريدة في مصر زمان ثم يدعي له بالهديا، فيسأل عبدالله مره اخرى لماذا تدعيله بالهديا؟!

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي، وحقائق غير متوقعة عن أحمد خطيب منال، ومن هو العقل المدبر لرمزي.

يتصل والد طارق به لاخباره بطرد زوجته السابقة لهم فيطلب منهم أن يضعوا المال باسم والده في البنك، ثم يهاتف طارق نجلاء زوجته السابقة، ويخبرها بأنه بمجرد أن يكبر والده سيأخذه منها حتى لو بالقوة، ويحاول طارق أن يساوي معها الأمور حتى لا تصل إلى المحاكم فيخبرها بأنه سيعطيها نقتها كاملة، ولكنها تعترض وتهدده بدخول المحاكم وتحدث جميع الجرائد عنه وفضحه في جميع أنحاء مصر، فيبادلها التهديد بكبر مقامه واستطاعته أخذ ابنها بأي شكل، ولكنه يمكن أيضًا أن يردها ويتربي ابنهما بجانبهم الاثنين، ولكنها ترفض.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 9

يذهب عم حسن "نبيل الحلفاوي" إلى والد رمزي ليأخذه الجلوس في أحد المقاهي الشعبية، ويتبادلا الحديث حول رمزي وأحواله، ليخبر عم حسن عن احساسه بالذنب تجاه رمزي وشعوره بأنه السبب في وصوله لذلك المرحلة، ويطلب من عم حسن ان يدله على الحقيقة هل هو الذي لايعلم الدين أم ابنه رمزي، هل قصر في تربية رمزي أم أنه من سلك الطريق الخطأ.

زوجة الظابط عادل تشك به بسبب حنان مطاوع

ينتقل المشهد إلى عادل وزوجته تتسائل عن علي فيخبرها بأنه سيذهب إليه فتعترف له بشكها بأنه يوجد حب قديم له في هذا المكان ما يجلعه يحب الذهاب إلى علي مشيرة إلى منال فيطمأنها بأن منال صديقته من الحارة وكانت تحب أحد أصدقائه ليس إلا.

تذهب منال في نزه مع خطيبها لأول مرة ليتحدثان معّا حول أنفسهما يسألها أحمد لماذا لم تسأله عن أهله، عيشته، تفاصيل حياته ، فتجيبه بأنها في الحقيقة تريد اخباره عن نفسها لأنها تعتقد بأن بمجرد انت تنتهي من الحديث معه سيتركها ويذهب، ويتبادلان الضحك والسخرية مع بعضهم، ثم يأخذها لمقابلة أهله والدته التي تجسده الفنانة شرين، واخته ويتركها ويذهب لكي يتعارفون على بعضهم.

زوجة الخليفة تهاجمه بسبب سعيه وراء سفك الدماء

ينتقل المشهد إلى الخليفة وهو ينهر ابنه عبدالله لخروجه من المنزل بدون إذنه مشيرًا إلى كثرة المعارك من حوله، وأنه يسعى إلى هجرتهم خارج البلاد، فتهاجمه زوجته بأنه السبب فهو من يعادي جميع من في الجبل وهو الذي يسعى لسفك الدماء أولًا ولم يأمر ربنا بهذا، فيقول أن الله أمرنا بأن لا نسفك الدماء بعد انتصرنا، لذلك سأنتصر أولًا بعد أخذ حق ابني، فتتهمه بأنه يقوم بتفسير الآيات بناءًا على رغبته.

طارق كساب يدخل في صفقة مع أحد الشركات الكبري

يدخل طارق كساب في صفقة مع جميلة فؤاد خرشد، حيث تسعى شركتها لعمل قناة باسمها واطلاقها بعد ثلاثة أيام، فتعرض على طارق كساب تقديم أهم برامج القناة مقابل أكبر أجر في العالم العربي مع الاحتفاظ بحريته كاملة، تنتهي الصفقة بموافقة طارق كساب، ولكنه يظهر على وجه حيرة وشك بشأن جميلة.

عادل يوضح السبب في وصول لرمزي للفكر الإرهابي

وبعد انتهاء عادل من تدريب أحد الأشخاص ليندس داخل الجماعات الإرهابية لجمع معلومات عنهم وعن عملياتهم، يحكي له عن رمزي، وكيف استطاع غريب زيدان السيطرة على عقله فكان هو العقل المدبر لرمزي، استطاع قراءة عقل رمزي جيدًا منذ الصغر وبث فيه الحب لتولي الخلافة، حتى ابتدأ أفكار غريب تسيطرت على رمزي كليًا وبدأ في احكتار عقله بتوجيه للطريق الذي يرده نحن شعار هذا حرام وهذا حلال.

يدور بين منال ووالدة أحمد خطيبها حديث حول أحمد وأنه وصل لسن ال37 دون زواج لانه يعاني من مشكلة ما ولكن أخته تنقل الحديث لوجه آخر، لم تبلي شرين لحديثها واستكملت اعترافها على أولادها وكيف وقعت ابنتها في حب رجل غير صالح، ودائما ما يقع اختيار ابنها في أشخاص خاطئة، لتنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل القاهرة كابول بصدمة منال عندما تعرف من والدة خطيبها بأنه كان متزوج من فتاة حمقاء وانتهت علاقتهم بالطلاق.