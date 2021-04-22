/628091/مباريات-اليوم-الخميس-أهمها-لقاء-الزمالك-والإنتاج

يشهد اليوم الخميس علي العديد من المباريات في مختلف البطولات المحلية والقارية، ويأتي علي مقدمتهم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ومباراة برشلونة وخيتافي، والتي تؤثر بشكل كبير في ترتيب الجدول الإسباني الممتاز.

مباريات الدوري المصري:

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء، علي ملعب السلام، في الدور الـ 16 من الدوري،وتبث المباراة علي قناة اون تايم سبورت إتش دي وان.

مباراة المقاولون العرب ووادي دجله، تنطلق المباراة في التاسعه والنصف مساء، علي استاد المقاولون العرب، وتبث المباراة علي قناة أون تايم سبورت إتش دي تو.

مباريات الدوري الإسباني

مباراة اتليتيكو مدريد وهويسكا، تنطلق المباراة في السابعة مساء، في لقاء الجولة الـ31 من الدوري، وتبث علي قناة بي إن سبورت إتش دي وان و براميم، بتعليق صوتي جواد بدة، علي ملعب واندا ميترو بوليتانو.

مباراة برشلونة وخيتافي، تنطلق المباراة في العاشرة مساء، في الجولة الـ 31 من الدوري، وتبث المباراة علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم وان، بتعليق صوتي يوسف سيف، علي ملعب كامب نو.

مباراة غرناطة وإيبار، تنطلق في التاسعه مساء، علي قناة بي إن سبورت إتش دي فور، في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري.

مباراة ريال سوسييداد وسيلتا فيجو، في التاسعة مساء علي قناة بي إن سبورت إتش دي تو. في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري.

الدوري الإيطالي الممتاز

مباراة روما وأتالانتا، تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء، علي بي إن سبورت إتش دي 3، في لقاء الجولة الـ 32 من الدوري، وبتعليق صوتي أحمد البلوشي.

مباراة نابولي ولاتسيو، تنطلق المباراة في الـ 8:45 مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي 3، في لقاء الجولة الـ 32 من الدوري، بتعليق صوتي محمد بركات.

مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة مباراة ليستر سيتي وويست برميتش ألبيون، تنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي تو براميم، في لقاء الجولة الثانية والثلاثون من الدوري، بتعليق صوتي أحمد عبده، ويشهد علي اللقاء ولعب ووكرز.