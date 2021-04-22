رئيس ريال مدريد: أريد رئيس مثقف للإتحاد الأوروبي.. والبطولة مازالت قائمة

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أكد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وصاحب فكرة دوري السوبر الأوروبي والرئيس التنفيذي للبطولة، والتي انهارة قبل إنطلاقها، خلال تصريحات لهلإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن موقف الفرق التي انسحبت من البطولة.

قال: "أنا حزين وأعيش خيبة أمل بعض الشيء، لقد عملنا على مشروع دوري السوبر الأوروبي لمدة ثلاث سنوات لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمر به".

دوري أبطال أوروبا عفا عليه الزمن

وأضاف: "نظام دوري أبطال أوروبا عفا عليه الزمن، البطولة تصبح مثيرة فقط من ربع النهائي، دوري السوبر الأووربي سيستمر من أغسطس حتى نهاية الموسم، الأموال للفرق الكبيرة ولكن أيضًا للفرق الصغيرة".

وتابع: "لم أرى رئيس يويفا ورئيس رابطة الليجا عدوانيان بهذا الشكل من قبل، يبدو أنه كان شيئًا متفق عليه، تهديدات وإهانات.. يبدو وكأننا قتلنا كرة القدم.. ولكن يجب إنقاذ كرة القدم".

السبب في وقوع المخطط

وزاد: "أحد الأندية الستة الإنجليزية لم يكونوا مقتنعين حقًا بالمشروع، مما تسبب إلى نقل ذلك لباقي الأندية".

وأردف: "سوبر ليج لا يزال موجودًا ولكن المشروع في وضع الاستعداد.. لم يغادر يوفنتوس ولا ميلان بعد، وأعتقد أننا لم نقدم البطولة بشكل جيد لكن لم تتح لنا الفرصة لشرحها بشكل جيد، لكن السبب هو أنهم لم يمنحونا الفرصة لأنهم لا يريدون البطولة".

وتابع: "حتى الآن الجميع في بطولة سوبرليج، لايوجد من دفع الشرط الجزائي للانسحاب.. لم ينسحب أحد بشكل رسمي حتى الآن، ولن أقول كم يبلغ هذا الشرط الجزائي".

الأندية ملزمة بالعقود

وأردف: "العقود موقعة وملزمة، لا يمكن لأندية بريميرليج المغادرة هكذا، لن نرفع دعوى قضائية لكنهم أشخاص جادون وسنجد الحلول معا وهناك شروط جزائية، أنا لا أخاف من يويفا أو فيفا.. وإذا كنت تعتقد أن سوبر ليج قد مات وانتهى فأنت مخطئ تماماً".

وزاد: "لم نرتكب أي خطأ لكي لا نلعب ضد تشيلسي، كان هناك قاضٍ، وطلبنا تدابيرًا احترازية، ووفقًا للقانون أخبرنا بأن لنا الحق في ذلك، وأنهم لا يضعون عوائق أمامنا".

وأختتم: "أريد رئيسًا مثقفًا للاتحاد الأوروبي لا يهين الآخرين، نحن في أوروبا الديموقراطية ولسنا في العصور السابقة، نحن نتناقش، طريقته في الكلام وإهانته لرئيس نادٍ كبير.. عليه أن يكون قدوة".