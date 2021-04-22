الاختيار 2 .. تفاصيل اعترافات الخائن عويس بـ اغتيال الشهيد محمد مبروك

جدة - نرمين السيد - شهدت أحداث مسلسل الاختيار 2، ظهور محمد عويس، والذى يعمل ضابطا برتبة مقدم فى الشرطة، ويجسد شخصيته الفنان محمد شاكر عبداللطيف، مع العناصر الإرهابية للتجهيز لـ اغتيال المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان فى قطاع الأمن الوطنى.





وطلب الإرهابى أبو يوسف من عويس، معلومات عن المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، منها تحركاته، ونوع سيارته، ومكان سكنه، وخط سيره.

ونسرد فى هذا التقرير اعترافات الضابط الخائن محمد عويس عن كيفية انضمامه لـ الجماعة الإرهابية، والتخطيط لاغتيال محمد مبروك.

اغتيال الشهيد محمد مبروك

جاءت أقوال المتهم الـ 43 بقضية أنصار بيت المقدس وهو، محمد محمد عويس محمد، المكنى بـ "أبو عبد الرحمن" ضابط الشرطة والرئيس السابق لوحدة مرور القطامية، بالتحقيقات، إنه تمت دعوته من المتهم الثانى والأربعين لحضور دروسٍ دينية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها تعرف خلالها على المتهم الثالث، السابق القبض عليه وسجنه، والذى يعتنق الأفكار التكفيرية التى تدعو إلى تكفير الحاكم والعاملين بسلطات الدولة من الجيش والشرطة، وأنهما حاولا استقطابه لاعتناق ذلك الفكر.

وأضاف عويس فى اعترافاته أنه، فى غضون الفترة من شهر أغسطس عام 2011، وحتى شهر فبراير عام 2012، وإبان عمله رئيساً لوحدة مرور الأجرة بمجمع السلام، هاتفه المتهم الثانى والأربعون ناقلاً إليه رغبة المتهم الثالث محمد عفيفى فى لقائه، حيث التقاه وعرض عليه الأخير مبالغ مالية، مقابل اصطناعه أوراقا لسيارة أزمع تهريبها من دولة ليبيا مبررا فعله بعدم مخالفة التهريب الجمركى لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه رفض.

وأضاف أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2012، هاتفه المتهم الثانى والأربعون طالبا لقاءه، فالتقاه فى حضور المتهم الثالث، وأفصح له الأخير عن قيامهما بجمع بيانات ومعلومات عن أسماء ضباط جهاز أمن الدولة، طالبا منه إمداده بمعلومات عنهم، وخصّ منهم الضابط "وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح"، وعرض عليه حينها المتهم الثالث قرابة 7 صورٍ على هاتفه المحمول لضباطٍ طالباً إمداده ببياناتهم.

وأشار إلى أنه على أثر إضافته المتهم الثالث صديقاً له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عرض عليه المتهم الثالث صورة نشرها على حسابه جمعته وآخرين منهم المجنى عليه محمد مبروك طالباً إمداده بالمعلومات عنهم، وبيان من سبق عمله بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف أنه، لطبيعة عمله بجهة المرور، متاح له الاطلاع على بيانات السيارات والمسجلة بأسمائهم وعناوينهم وأرقامهم القومية، أياً كانت جهة ترخيص السيارة، وكذا الاطلاع على بيانات رخص القيادة، وفى إطار ذلك طلب منه المتهم الثالث الاستعلام عن بيانات سيارة، بحجة إزماعه شراءها، فكشف عليها وتبين أنها مملوكة لـ مواطن مسيحى، وأن المتهم الثالث حضر إليه بمكتبه، بوحدة المرور مقر عمله، مرتين، مكث فى إحداهما بالمكتب بمفرده مدة قاربت النصف ساعة.