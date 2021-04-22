كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري السكني 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر مبادرة التمويل العقاري من أهم الخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للتخفيف على المواطن من فئتي محدود الدخل ومتوسط الدخل أعباء امتلاك الوحدات السكنية، وعلى هذا واجه للبنك المركزي بإطلاق مبادرة للتمويل العقاري لصالح هذه الفئات وذلك لدعم القدرة علي تمليك وحدات سكنية من خلال قروض طويلة تصل إلى ٣٠ سنة بفائدة لا تتعدى ٣٪، ومن خلال موقع مصر فايف سوف نوضح جميع التفاصيل والشروط عن مبادرة التمويل العقاري

مبادرة التمويل العقاري 2021

يبدأ البنك المركزي المصري في الفترة الحالية تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل والتي تنص على تقديم تسهيلات كبيرة من أجل تملك الوحدات السكنية وسداد الثمن عبر البنك ومن ثم تقسيط القيمة للبنك ولكن بنسبة فائدة منخفضة متوافقة مع محدودي الدخل.

ولقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه إلي البنك المركزي إلى إطلاق برنامَج جديد خاص بالتمويل العقاري موجه إلى الفئات من متوسطي ومحدودي الدخل لكي يستطيع كل مواطن أو مواطنة من هذه الفئات القدرة على تملك وحدة سكنية وذلك من خلال الحصول على قرض طويل الأجل يصل سداده إلى ٣٠ سنة بفائدة ٣٪ فقط

هل يمكن للمواطن الذي يبلغ من العمر ٦٠ عاما الانتفاع من هذه المبادرة؟

نعم، من الممكن للمواطن البالغ من العمر ٦٠ عاما وأكثر الانتفاع بهذه المبادرة ولكن يتم ذلك وفق مجموعة من الشروط هي:-

لابد من أن يقوم المواطن البالغ من العمر ٦٠ عاما الحصول على المبادرة بتسديد نحو ٤٠٪ من قيمة الوحدة السكنية كمقدم

سوف يتم تقليل فترة السداد إلى ١٥عاما فقط بدلًا من 30 عام أي غن نسبة القسط الشهري سوف تكون أكبر.

تفاصيل مبادرة الحصول على شقة مبادرة التمويل العقاري 2021

بالنسبة لمحدودي الدخل يقوم بدفع ١٥٪من مقدم الشقة ويتم دفعهم على أقساط متساوية لمدة ثلاث سنوات

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يقوم بدفع مقدم ١٠٪ ويتم دفعهم مرة واحدة

يحق للمواطنين الحاصلين على قروض بنكية الاستفادة من المبادرة. حيث من الممكن أن يستفيد المواطنين من المبادرة وذلك بشرط ألا تزيد الأقساط الشهرية عن٥٠٪ من إجمالي الدخل الشهري لهم.

ليس شرطا أبدا أن تكون الشقة ضمن مشروعات وزارة الإسكان ومن الممكن للمواطن الحصول على شقة من أي شركة من شركات التطوير بشرط أن تكون كاملة المرافق والتشطيبات وأن تكون قابلة للتسجيل

يقوم المصرف بسداد قيمة الشقة بعد قيام المواطن بدفع قيمة المقدم المتفق عليه مع البنك حتى تصبح العلاقات بعد ذلك بين العميل والبنك

شروط الفئة متوسطة الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن ٤٥٠٠ جنيه للأعزب وألا يقل عن ٦ آلاف جنيه للمتزوج

ربما تصل قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل إلى مليون جنيه قابلة للزيادة ولا يزال ذلك تحت الدراسة

يتم عمل حظر بيع على الوحدة السكنية قبل مرور ٧ سنوات على التعاقد عليها وفي حال الرغبة في بيع الوحدة يقوم المواطن بسداد قيمة المبلغ المتبقي بالكامل.

تصل قيمة القسط الشهري للوحدة السكنية من قبل محدود الدخل إلي ١١٢٧ جنيه.

هل يمكن التعاقد على وحدة سكنية تحت الإنشاء؟

أعلن القائمين على مبادرة برنامج التمويل العقاري السكني لعام 2021م أنه من الممكن التعاقد على علي وحدة سكنية تحت الإنشاء وذلك بشرط أن يتم تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا كافة المعلومات التي تخص مبادرة التمويل العقاري لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط بقيمة فائدة تعادل ٣٪