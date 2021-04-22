فيديو .. مسحراتى المحروسة يمدح سيدنا الحسين

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة الليلة عنوان "سيدنا الحسين"، حيث قال المسحراتى فيها: " افتح كلامى بسلامى والصلاة على الزين جدى الإمام الحسن وسيدنا الحسين النية خير وسلام والأجر على ما نويت يرزقنى حب النبى وحب آل البيت.. واختم كلامى بسلامى على سيد الكونين .. قلبى فين قلبى طالع للسماء .. قلبى شمعة ولعة دامعة فى مقام سيدنا الحسين.. المقام العالى والصبت الشهيد ابن سيدنا النبى والركن الشديد اللى أوصى بالترابط والتآالف والرضا كان صبور كان مآمن بالقضاء"

"أيها الناس الصلاة واتقو الله جميعا فى النساء بلغوا عنى السلام للإمام ابن الإمام ابن سيدنا المصطفى خير الأنام.. مبروك عليك الشهر يا بلدى مكتوب علينا الرحمة يا رمضان يارب اكتب لنا الرحمة من النيران".

برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.

ويهدف "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.