جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة الليلة عنوان "سيدنا الحسين"، حيث قال المسحراتى فيها: " افتح كلامى بسلامى والصلاة على الزين جدى الإمام الحسن وسيدنا الحسين النية خير وسلام والأجر على ما نويت يرزقنى حب النبى وحب آل البيت.. واختم كلامى بسلامى على سيد الكونين .. قلبى فين قلبى طالع للسماء .. قلبى شمعة ولعة دامعة فى مقام سيدنا الحسين.. المقام العالى والصبت الشهيد ابن سيدنا النبى والركن الشديد اللى أوصى بالترابط والتآالف والرضا كان صبور كان مآمن بالقضاء"
"أيها الناس الصلاة واتقو الله جميعا فى النساء بلغوا عنى السلام للإمام ابن الإمام ابن سيدنا المصطفى خير الأنام.. مبروك عليك الشهر يا بلدى مكتوب علينا الرحمة يا رمضان يارب اكتب لنا الرحمة من النيران".
برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف "مسحراتى المحروسة" إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. مسحراتى المحروسة يمدح سيدنا الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.