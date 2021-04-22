صورة .. وزير التعليم يحذر من صفحات الكذب على فيسبوك : صنيعة المغرضين

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جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فجر اليوم الخميس: "احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعى".
وقد نشرت منذ دقائق ان امتحانات ابريل فى موعدها. ارجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتى هذه.
وتابع: "إن كل هذه الشائعات هى من صنيعة المغرضين اللذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالى اتمنى ان لا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتس أب.
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