/628095/أول-تعليق-من-شوقي-غريب-بعد-نتيجة-قرعة-أوليمبياد-طوكيو

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، في مداخة هاتفية مع سيف زاهر، اليوم علي برنامج "ملعب اون تايم" ، معلق علي نتيجة قرعة بطولة أوليمبياد طوكيو وموقف المنتخب الأوليمبي في مجموعتها.

وقعت مصر في المجموعة الثالثة في نتيجة قرعة بطولة أوليمبياد طوكيو، والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، والتي تنطلق في أول يوليو المقبل، ومن الجدير بالذكر أن المجموعة تضم كلا من منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين، ومنتخب أستراليا.

تصريجات شوقي غريب

قال: " احنا بنلعب في مستويات عالية، واحنا معانا بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية ووصيف بطل آسيا واحنا أبطال أفريقيا ونلعب في مثل هذه المستويات".

وأضاف: "سنلعب مباريات ودية قوية بس وضعنا شرط أن يكونوا تأهلوا حتى تكون المباريات في نفس المستويات التي سنلعب ضده، واتفقنا مع اتحاد الكرة على خوض مباريات ودية في الفترة المقبلة".

وأختتم: " لم نستقر على أي أسماء، وليفربول ردوا علينا إنهم ينتظرون القرعة ومواعيد المباريات للرد على طلب المنتخب الأولمبى وهو ما حدث بأننا أرسلنا اليوم كل التفاصيل منتظرين رد النادى الإنجليزى ".

موعد إنطلاق أوليمبياد طوكيو

ومن المفترض أن تقام التصفيات في الصيف الماضي، ولكن بسبب الكورونا تم تأجيلها، حيث تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

نظام أوليمبياد طوكيو

تضم البطولة 15 منتخب من حول العالم في مختلف القاراة، بجانب منتخب البلد المستضيف منتخب اليابان، لتصل إلي 16 منتخب، وتم تقسيم البطولة إلي أربع مجموعات، ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني من المجموعة للوصول لدور الربع نهائي بشكل مباشر، ويتم فيها مواجهات مباشرة والمنتخب الخاسر يخرج من البطولة.