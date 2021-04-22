صورة .. وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات إبريل لـ سنوات النقل

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منعا للشائعات، ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام 26، و27، و28 إبريل إن شاء الله".

أضاف: "الامتحانات ستعقد بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا".

مصير امتحانات النقل

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم قد حذر منذ قليل، من صفحات تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعى، تنشر الشائعات وتثير البلبل.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فجر اليوم الخميس: "احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا لانها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعى".

وقد نشرت منذ دقائق ان امتحانات ابريل فى موعدها. ارجوكم لا تسمعوا الى موقع او اى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت او الفيسبوك وصفحتى هذه.

وتابع: "إن كل هذه الشائعات هى من صنيعة المغرضين اللذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالى اتمنى ان لا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتس اب.