مصادر لـ «دوت الخليج»:البرلمان يدرس مطالبات الأعضاء للحكومة باستكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين ووقف ذهاب الطلاب للمدارس

/628096/مصادر-لـ-تحيا-مصرالبرلمان-يدرس-مطالبات-الأعضاء-للحكومة-باستكمال-الفصل-الدراسي-الثاني-أون-لاين-ووقف-ذهاب-الطلاب-للمدارس

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن مشاورات موسعة بأروقة مجلس النواب تجري بشأن التوافق علي توصية نيابية لحكومة المهندس مصطفي مدبولي، لإتخاذ قرار قد يصدر خلال ساعات قليلة باستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري أون لاين، ووقف ذهاب جميع الطلاب للمدارس فى ضوء مواجهة انتشار الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والتى تشهد تزايد كبير فى الأعداد خلال الأيام الماضية.

مطالبات بالبرلمان لاستكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين

وأكدت المصادر علي أن المشاورات جاءت بعد عديد من المطالبات التى عبر عنها نواب البرلمان بعد شكاوي الأهالي بالدوائر المختلفة علي مستوي الجمهورية، والرغبة فى أن يتم استكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين، ووقف ذهاب الطلاب للمدارس علي مستوي الصفوف الدراسية،حرصا علي صحة الطلاب وسلامتهم فى ضوء زيادة عدد الإصابات وإرتفاعها .

البرلمان يدرس مطالبات الأعضاء للحكومة بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين

يشار إلي أنه منذ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني حضور الطلاب اختيارياً بالمدارس، ويقتضي الغياب الاختياري إقرار رسمي من ولي الأمر، على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط .

مناقشات بمجلس النواب لإصدار توصية للحكومة بإستكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين

وفى ساعه مبكرة من اليوم الخميس، نشر الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم علي صفحته الشخصية، لينك قناة مدرستنا علي يوتيوب، مرفقا به حديثه للطلاب بقوله:"المكتبة الكاملة على يوتيوب لدروس السنوات من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي أرجو الاطلاع عليها فهى تغنيكم عن الدروس الخصوصية ونفقاتها وخطرها على الصحة وتوفر محتوى تعليمي شيق من أفضل المعلمين بتقنيات حديثة والله الموفق.