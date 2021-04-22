النائب حسام العمدة: نطالب الحكومة باستكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين ووقف ذهاب الطلاب للمدارس

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حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب من تزايد معدلات كورنا

قال النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أنه في ظل التزايد السريع لحالات الاصابه بفيروس كورونا وزياده المخاوف من تفاقم الوضع وسرعه انتشار الفيروس وحفاظا منا علي سلامه وصحه أبنائنا الطلاب وتلبيه لمطالب الغالبيه العظمي من أولياء الأمور نرى انه اصبح من الضروري حتميه وقف الذهاب إلي المدارس وضرورة الاكتفاء بنظام التعليم عن بعد.

النواب يطالبون الحكومة باستكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين

جاء ذلك فى تصريحات له صباح اليوم الخميس، مؤكدًا علي أن معدلات الإًابة بفيروس كورونا في تزايد، حسب الإحصائيات الرسمية من وزارة الصحة، وحفاظا علي سلامه وصحه أبنائنا الطلاب وتلبيه لمطالب الغالبيه العظمي من أولياء الأمور نرى أنه أصبح من الضروري حتميه وقف الذهاب إلي المدارس وضرورة الاكتفاء بنظام التعليم عن بعد، مع التشديد علي ضرورة اتباع كافه اجراءات السلامه وتوخي الحذر في الفتره القادمه علي كافه المستويات للحد من انتشار الفيروس.

وكانت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج قد قالت أن مشاورات موسعة بأروقة مجلس النواب تجري بشأن التوافق علي توصية نيابية لحكومة المهندس مصطفي مدبولي، لإتخاذ قرار قد يصدر خلال ساعات قليلة باستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري أون لاين، ووقف ذهاب جميع الطلاب للمدارس فى ضوء مواجهة انتشار الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا والتى تشهد تزايد كبير فى الأعداد خلال الأيام الماضية.

وقف ذهاب الطلاب للمدارس بسبب كورونا

وأكدت المصادر علي أن المشاورات جاءت بعد عديد من المطالبات التى عبر عنها نواب البرلمان بعد شكاوي الأهالي بالدوائر المختلفة علي مستوي الجمهورية، والرغبة فى أن يتم استكمال الفصل الدراسي الثاني أون لاين، ووقف ذهاب الطلاب للمدارس علي مستوي الصفوف الدراسية،حرصا علي صحة الطلاب وسلامتهم فى ضوء زيادة عدد الإصابات وإرتفاعها .