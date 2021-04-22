صور .. جداول امتحانات إبريل لـ الصف الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "منعا للشائعات، ومن أجل تأكيد المعلومات لـ أولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وكذلك الأول والثانى الثانوى "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع القادم فى أيام 26، و27، و28 إبريل إن شاء الله".

أضاف: "الامتحانات ستعقد بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا".