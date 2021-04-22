/628098/عدوان-إسرائيلي-بالصواريخ-على-سوريا-ودمشق--تصدينا-لها-وأسقطنا-معظمها

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت منذ قليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، أنه حوالي الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوان جوي برشقات من الصواريخ، من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.

خسائر مادية جراء الهجوم

وأضاف ، أن العدوان أدى إلى جرح 4 جنود، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري في الثامن من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه عقب بلاغ تفعيل الإنذار، أطلق صاروخ «جو - أرض» من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب.

و هاجم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك، قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ، وبطاريات صواريخ «أرض - جو» أخرى، في الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات بجنوب إسرائيل، قرب مفاعل ديمونا النووي اليوم، وفق وكالة أنباء رويترز.