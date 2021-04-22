فيديو - متحدث الوزراء : إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها ما يؤهلها لتوقيع اتفاقيات لتصنيع اللقاحات، لافتا إلى أنه سيتم تصنيع من 2 إلى 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا خلال شهرين أو ثلاثة من الآن.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية. وأشار إلى "أهمية التصنيع المحلى للقاحات بسبب ما شهدناه من الصراع على اللقاحات، ويجنبنا مشكلة انتظار وصول اللقاحات من الخارج، وستأخذ بعض الوقت ونحتاج للاعتماد على اللقاحات القادمة من الخارج فى هذه الفترة، ووجود خط أو عدة خطوط إنتاج فى مصر سيجنبنا انتظار وصول اللقاحات من الخارج، ومع الوقت الإنتاج سيزداد وسنحقق الاكتفاء الذاتى من إنتاج اللقاحات، وسنتحول إلى مصدر للقاحات إلى السوق الإفريقية". تصنيع لقاح كورونا فى مصر جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان المصرية وقعت اتفاقية مع الشركة الصينية المنتجة لـ لقاح سينوفاك محليا، وبعد أيام قليلة سيصل القاهرة وفد صينى للبدء فى تنفيذ إنتاج اللقاح الذى طورته الشركة، وتمت الموافقة الطارئة لاستخدامه فى الصين وفى 12 دولة أخرى.

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