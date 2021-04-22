طقس الخميس .. ثبات درجات الحرارة ورياح نشطة .. القاهرة 29

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .. معتدل على السواحل الشمالية .. حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وكشف الخبراء أنه يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .. معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم ويتوقع الخبراء أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحرالأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 29 15 الإسكندرية 22 16 وادى النطرون 25 15 طنطا 28 15 شبين الكوم 28 16 دمنهور 24 15 بلطيم 22 14 مطروح 20 15 السلوم 21 14 سيوة 27 12 بورسعيد 22 17 دمياط 22 16 الزقازيق 29 16 المنصورة 28 15 الاسماعيلية 29 15 السويس 29 16 العريش 24 14 رفح 23 15 رأس سدر 30 17 نخل 32 18 نويبع 32 22 طابا 30 21 كاترين 29 16 الطور 32 21 شرم الشيخ 34 24 الغردقة 35 23 مرسى علم 34 24 الفيوم 31 17 بنى سويف 32 18 المنيا 34 21 أسيوط 36 22 سوهاج 37 23 قنا 39 25 الأقصر 41 26 أسوان 42 28 ادفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 40 24 حلايب 32 25 شلاتين 35 24

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