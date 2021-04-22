انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة من موقع دعم مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لقد تم توضيح طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يحمل اسم دعم مصر، وذلك في ضوء حرص وزارة التموين والتجارة داخل جمهورية مصر العربية في تسهيل عملية الحصول على دعم التموين ووصوله إلى المستحقين بسهولة، وجاءت خطوات استخراج بطاقة تموينية من دعم مصر للمرة الأولى على النحو الموضح ضمن المقالة التالية.

طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2021

حتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة تموين جديدة للمرة الأولى عبر موقع دعم مصر وزارة التموين والتجارة بالدولة، عليه اتباع الخطوات التالية الذكر:

من علامات التبويب؛ يتم الضغط على (خِدْمَات تموينية للمواطنين).

سوف تظهر هنا رسالة تحذر لكي لا يتم تزوير البيانات للحصول على التموين، يتم الضغط على (أوافق).

يتم هنا الانتقال إلى خطوات إنشاء البطاقة التموينية عبر إدخال الاسم رباعي كما يظهر في الصورة وإدخال الرقم القومي ، والضغط على التالي.

يتم إدخال رقم الموبايل، وسوف يتم إرسال كود مختصر عليه من أجل التأكيد.

بعد الضغط على تأكيد، يتم اختيار المحافظة التابع إليها المواطن.

تحديد المديرية، الإدارة، عنوان السكن)، والضغط على التالي.

يتم هنا الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالأفراد المستفيدين وهنا يجب مراعاة الدَّقَّة الكاملة والصدق في تسجيل البيانات.

بعد الانتهاء من إدخال كافة المستفيدين من الزوجة والأبناء ممن تنطبق عليهم الشروط، يتم هنا الضغط على (تنفيذ إصدار البطاقة).

شاهد أيضًا: الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى ابريل 2021 الرابط الرسمي

سوف يقوم القائمين على موقع دعم مصر والموظفين المختصين بتلقي طلب إصدار بطاقة تموين جديدة ، ومعالجة هذا الطلب، ومن ثم إصدار والموافقة على استخراج بطاقة تموين لأول مرة الجديدة للمواطن في حالة مطابقة وصحة البيانات واستحقاق الدعم.

على المواطن التوجه إلى الجهة المختصة من أجل الحصول على بطاقة التموين الذكية خاصته بعد صدورها.

ويُذكر أنه إلى جانب توفير طريقة استخراج بطاقة تموين لأول مرة عبر دعم مصر إلكترونيًا ؛ فإنه يمكن أيضًا إصدار بطاقة جديدة في حالة حدوث تغيير في البيانات مثل زواج أحد الأبناء أو ولادة طفل جديد أو إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين أو حذف أحد أفراد الأسرة للسفر أو الوفاة أو الزواج او غيرها من الأسباب الأخرى من الخِدْمَات التي يُمكن الحصول عليها بسهولة وبشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني وزارة التجارة وموقع دعم مصر.