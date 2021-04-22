/628099/رسالة-غامضة-من-حارس-الزمالك-قبل-مواجهة-الإنتاج-الحربي

وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك، رسالة غامضة بعد قرار مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الصادم، باستبعاده من مباراة الإنتاج الحربي، التي تقام غدا الخميس بالدوري المصري الممتاز.

وكتب عواد عبر "فيس بوك" موجها رسالة للحساب الرسمي لناديه: "شكرا على دعمك"هذا ما أثار الحيرة والتسائلات.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي غدا على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من مسابقة الدوري.

مباريات اليوم الخميس.. أهمها لقاء الزمالك والإنتاج

الغيابات

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما.

القائمة

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي.

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي.

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

وابتعد عواد عن المشاركة مع الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وقرر كارتيرون استدعاء الثنائي محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارسي مرمى الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، رغم أخطاء جنش في لقاء القمة ضد الأهلي، ومن قبله أبو جبل في مواجهتي الحدود بكأس مصر والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء، علي ملعب السلام، في الدور الـ 16 من الدوري،وتبث المباراة علي قناة اون تايم سبورت إتش دي وان.