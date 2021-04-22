وزيرة الهجرة تهنئ بذكرى العاشر من رمضان: كل عام ومصر بقوة وسلام

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة أكتوبر المجيدة عام 1973.





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