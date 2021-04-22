حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-4-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23/4/2021

مهنياً: اعتنق الهدوء والموضوعية والشفافية كأساس لأي مشروع ولا تشعر بالإثارة عند أول محاولة استفزازية تصادفها.

عاطفياً: سوف يغفر لك حبيبك سلوكك المتهور ، خاصة إذا كانت تدرك تمام الإدراك لطف قلبك ونواياك الطيبة تجاهها.

صحياً: ابتعد عن بيئتك المهنية والأسرية المعتادة وانخرط في أنشطة بدنية معتدلة الشدة

حظك اليوم برج الثور الجمعة 23/4/2021

مهنياً: هذا يقلل من النزاعات السابقة ، ويجعل السرعة أكثر سهولة ، ويمهد لك الطريق للدخول في مشاريع مهمة.

عاطفياً: كن مستعداً لتلبية رغبات الشريك المختلفة وإذا كان بعضها في ظل ظروف خفيفة يمكنك تلبيتها.

صحياً: حاول قدر الإمكان أن تستهلك الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23/4/2021

مهنياً: يأتي هذا اليوم بأخبار سارة وأخبار جديدة أو ربح مالي في حياتك ويضاعف الموجة الإيجابية التي أحاطت بك سابقاً.

عاطفياً: لا تدعهم يتحكمون بشكل روتيني في علاقتك مع شريكك ، لأن هذا قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل بينكما التي يصعب حلها بسرعة.

صحياً: قد تكون معرضاً لخطر الإصابة بالاحتقان الدماغي والتهاب السحايا ، ويجب معالجة الأمراض الموجودة اليوم وإلا ستصبح مزمنة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23/4/2021

مهنياً: تبدو جديدة مفتوحة وبحر واسع لك… يمكنك السفر لوضع حجر الأساس أو استقبال زوار لنفس الغرض.

عاطفياً: عليك أن تتفهم سلوك شريكك مهما كان شديداً ، عليك أن تصبر معه وتعامله بما يستحقه ، خصوصاً لأنه منزعج منك كثيراً.

صحياً: قد تشعر بالاكتئاب وعدم القدرة على أداء واجباتك ، لذا يمكنك أن تكون بمفردك في المنزل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/4/2021

مهنياً: أنت تتعامل مع مشكلة مالية ، لكني أحذرك من ميلك إلى استفزاز الآخرين وتدميرهم وإيذائهم ، معتقداً أنهم لصالحك بشكل خبيث.

عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم جوًا إيجابيًا ، لذلك ستكون الحوافز ذات مغزى وبناءة للغاية ، وقد تكون على استعداد لمشاركة شريكك بركاتك.

صحياً: تبقى دائماً على أعصابك ، لذلك لا تعرف كيف ترتاح وتسترخي ، لذلك تبدو متوتراً دائماً

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23/4/2021

مهنياً: تجنب إيذاء الكلمات أو إدانة الآخرين أو لومهم لأنك بذلك ستضع نفسك بالتأكيد في أزمات لا داعي لها.

عاطفياً: لطف قلبك دور في إعادة بناء جسور علاقتك مع الشريك ، لكن ينصح بتوضيح الأمور من أجل غد أفضل.

صحياً: كن حذرًا إذا كان هناك خطر كبير من إصابة الرأس أو الركبة أثناء ممارسة أي رياضة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23/4/2021

مهنياً: ستتلقى دعوة خاصة لتحسين وضعك المهني ، والاهتمام واجب على بعض المتأثرين ، لكن مهما كانت خططهم فلن يتمكنوا من إضعافك.

عاطفياً: قد لا تتمكن من فهم موقف الشريك واتهامه بالغيرة أو الاشمئزاز أو أي شيء آخر ، لكن عليك التوقف عن توجيه الملاحظات السلبية على الفور.

صحياً: أنت محاط بالطاقة السلبية التي تؤثر على مزاجك وسلوكك ، وتؤثر بلا رحمة على المحيط وتؤذي عواطفك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23/4/2021

مهنياً: يمكنك أن تجد المساعدة التي تبحث عنها من بعض زملائك ، لذا يوصى باستخدام الوضع الحالي قدر الإمكان لإثبات وضعك.

عاطفياً: الحب بالنسبة لك ينقسم إلى قسمين: الانجذاب العاطفي والجسدي ، وترى أن أحدهما يكمل الآخر ، والحياة بدونها لا قيمة لها.

صحياً: في خضم المجهودات الكبيرة يحق لصحتك أن تعتني بها ولا تهملها.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/4/2021

مهنياً: اختيارات مهمة وحيوية تقوم بها اليوم يمكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية على مصلحتك في المستقبل المنظور.

عاطفياً: أسلوب إقناعك المميز يربك شريكك فيخشى أن يمارس عليه ضغوطاً غير معلن عنها لتحقيق أهدافك ومشاريعك.

صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تحيط بك اليوم.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23/4/2021

مهنياً: إذا لم تكن راضيًا عن وجهة نظر زملائك ، فلا توافق على اقتراحاتهم وحاول شرح السبب.

عاطفياً: قد تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة ، لكن العقبة هي الشريك الذي يعارض بشدة تلك القرارات.

صحياً: إذا كنت تعتقد أنك في حالة جيدة ولا تعاني من مشاكل صحية ، فهذه نعمة نادرة اليوم.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23/4/2021

مهنياً: العوائق التي يضعها الآخرون في طريقك تخلق حافزاً للمضي قدماً في مجالك المهني وإثبات أنك المسؤولية المنوطة بك.

عاطفياً: كن لطيفاً مع أحبائك ولا تتصرف بعنف تجاههم ولا تسمح بالعقبات المالية لعلاقتك بهم.

صحياً: أنت متردد وتتأرجح من حالة إلى أخرى وتستخدم طاقتك إلى أقصى حد.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/4/2021

مهنياً: لديك فرصة عمل جديدة اليوم ولكنك مترددة حيال ذلك وعليك أن تتخلى عن عنادك لأن إصرارك في منصبك لن يؤدي إلا إلى خسارتك.

عاطفياً: اليوم لديك شكوك حول الحبيب وتشعر أنه تغير معك ، لكن الحجم لن يكون الحل الأمثل ، عليك مواجهته بدلاً من ذلك.

صحياً: أنت عرضة لأمراض المعدة بسبب توترك والعديد من الوظائف