وزيرة الهجرة تهنىء الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة ذكرى العاشر انتصار من...

تتقدم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة أكتوبر المجيدة عام 1973.. وتؤكد:

"كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها .. وكل عام وأنتم بخير"