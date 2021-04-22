إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب اتوبيس شركة ملابس على طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام شبكة الكهرباء.

ووفقا لتفاصيل الحادث، فإن المصابين نُقلوا إلى مستشفى بلبيس المركزى وأحد المستشفيات في العاشر لتلقى الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال شركة ملابس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وتبين وقوع الحادث إثر اصطدام الأتوبيس في عمود، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس وأحد المستشفيات بالعاشر، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.