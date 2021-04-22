/628100/موعد-مباراة-الزمالك-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام فريق الإنتاج الحربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، علي ملعب السلام، في الدور الـ 16 من الدوري،وتبث المباراة علي قناة اون تايم سبورت.

ويسعي الفارس الأبيض حصد الثلاث نقاط اليوم والفوز في المباراة خاصة بعد خسارة المارد الأحمر أمام فريق سموجة بنتيجة 2/1، حيث يحتل الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، بينما يق الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركزالأخير برصيد 12 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

رسالة غامضة من حارس الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

قائمة الزمالك لمباراة اليوم

جاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

ويغيب عن الزمالك عدد من العناصر الأساسية في مقدمتها شيكابالا وحازم إمام وأوباما، حيث أكد طبيب الزمالك أن أوباما يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكي بعد المران من الإصابة.

وطالب كارتيرون من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيزفي أي أمراخر سوى حصد النقاط ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء

اخر مواجهات

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر، حيث احرز محمد شريف هدفين للمارد الأحمر، وشيكابالا للفارس الأبيض، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.