/628101/تعرف-علي-غيابات-الزمالك-من-مباراة-الإنتاج-الحربي

فيما يغيب الثلاثي حازم إمام و شيكابالا و أوباما، عن مباراة اليوم وذلك بسبب أن وان حازم إمام وشيكابالا بواصلان التأهيل، بينما يعاني أوباما أصابة في الكتف ، حيث أكد طبيب الزمالك أن أوباما يعاني من إصابة في الكتف تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة وشارك في مران أمس بشكل طبيعي ولكنه اشتكي بعد المران من الإصابة، بالاضافة لغياب محمود علاء بسبب الإيقاف الذي تعرضة له أثناء مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

مباريات اليوم الخميس.. أهمها لقاء الزمالك والإنتاج

ويسعي الفارس الأبيض حصد الثلاث نقاط اليوم والفوز في المباراة خاصة بعد خسارة المارد الأحمر أمام فريق سموجة بنتيجة 2/1، حيث يحتل الزمالك صداراة الدوري برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركزالأخير برصيد 12 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الزمالك

جاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

في الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي

في الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز واسلام جابر وأحمد زيزو وحسام أشرف وأشرف بن شرقي

في الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وحميد أحداد.

وطالب كارتيرون من لاعبي الزمالك التركيز في مواجهة الإنتاج، وحصد نقاط المباراة للاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري، طالبا منهم عدم التركيزفي أي أمراخر سوى حصد النقاط ومصالحة الجماهير.

وأكد المدرب الفرنسي للاعبيه ثقته التامة فيهم وتدارك الأخطاء والعودة من جديد إلى المسار الصحيح لإسعاد الجماهير البيضاء

اخر مواجهات

والجدير بالذكر أن فاز الزمالك علي فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الفارس الأبيض