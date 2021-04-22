فيديو - أهمية غض البصر .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية العاشرة

وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ هانى الحسينى، لما تيسر من سورة الحجر، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور أيمن خضر، من شباب أئمة الأوقاف، حيث تحدث عن غض البصر عن المحرمات، وأهمية مراقبة الله تعالى فى كل الحركات والثكنات، حيث أكد على حرمة التحرش بالقول أو الفعل أو النظرة الآثمة.
وشدد على أهمية حفظ الجوارح وعلى رأسها النظر من كل ما يغضب الله تعالى، لافتا إلى أهمية تقدير قيمة المرأة.
ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله.
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