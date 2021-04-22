شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان.





وأكد الإمام الأكبر فى بيان اليوم الخميس "أن العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة وبسالة قواتنا المسلحة التى سطَّرت فى هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع". ودعا شيخ الأزهر جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية، والمشاركة الفاعلة فى بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصر الغالية بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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