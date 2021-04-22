صور- سعفان يتابع حالة مصرى تعرض للطعن فى الكويت.. ويؤكد: حقوقه محفوظة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إن دولة الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشدداً على أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى بالخارج والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة"، مشيرا إلى أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

وكشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف رئيس مكتب التمثيل العمالى بمتابعة حالة المواطن المصرى اميل مهنى لحظة بلحظة وتقديم تقرير فورى عن كل مستجد يتم فى هذا الموضوع حفاظا على جميع حقوقه.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالى بالكويت أحمد إبراهيم بملابسات الواقعة، مشيرا إلى المواطن المذكور من محافظة المنيا، ومتزوج ويعول طفل، ويعمل بالكويت بشركة كيوت هوم ستار للأثاث والمفروشات، منذ 5 سنوات بوظيفة سائق، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنجيد وتركيب الستائر.



وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالى أن المكتب بزيارتين للمجنى، ونقل إلى المواطن المصرى تمنيات الوزير له بالشفاء العاجل ومتابعة موضوعه والوقوف بجانبه لحين الحصول على كل حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء بالتنسيق التام مع القنصلية والمستشار القانونى بالسفارة، لافتا إلى أنهم يهتمون بموضوعة ويطلعون على تفاصيل موقفه لحظة بلحظة وتقديم الدعم اللازم له.

واطلع رئيس مكتب التمثيل العمالى الوزير من خلال تقريره عن تفاصيل الواقعة، إذ أشار إلى المواطن المصرى تلقى طعنه على يد مواطن كويتى يدعى عبدالعزيز محمد البرويشى، وذلك بسبب أن الجانى هو أحد عملاء الشركة التى يعمل بها المجنى عليه، وبناء على تكليف للمجنى عليه بتركيب ستائر للجانى بأحد الكرفانات بمنطقة الدوحة بالكويت منذ شهرين، وبعد انتهاء التركيبات طلب الجانى إجراء بعض التعديلات على التركيبات ولكن المجنى عليه رفض ذلك، نظرا لعدم حصوله على أتعابه.



واستطرد رئيس المكتب فى تقريره، لافتا إلى أن الجانى تربص للمواطن المصرى اميل إسحاق مهنى أمام مقر عمله وفجأة عند خروجه بالسب والقذف ومحاولة إدخاله سيارته الخاصة بالإكراه، وعند مقاومة المجنى عليه قام الجانى بطعنه بسكين فى كتفه الأيسر من الخلف وفر هاربًا، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الفروانية واحتجز بالجناح رقم 12 غرفة رقم 11 بعد إجراء جراحة بها 16 غرزة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى مساء اليوم الخميس بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة

وكتابة محضر بالواقعة داخل قسم الشرطة بالمستشفى، وسيقوم المكتب بالتواصل معه أثناء كتابة المحضر لمعرفة تفاصيله.