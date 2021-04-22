زراعة دمياط: حصاد 3 آلاف فدان قمح وتوريد 31.5 طن إلى المطاحن

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدالسميع فى بيان اليوم الخميس، انتظام عملية توريد المحصول، إذ بدأ المزارعون فى توريد إنتاجهم إلى مطاحن السنانية، مشيرا إلى أنه تم توريد 31 طنا و563 كيلو جراما من القمح.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن إنتاج هذا العام سجل درجة كبيرة من الزيادة، إذ أعطى الفدان 22 إردبا بزيادة عن العام الماضى، مرجعا ذلك للمتابعة المستمرة واتباع الإرشادات الزراعية واختيار الأصناف الجيدة الملائمة للتربة بالمحافظة.